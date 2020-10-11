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Параметры издания. Иллюстрированный словарик терминов
Содержание
Бумага. Тип страниц
Мелованная, офсетная, газетная, дизайнерская, рисовая, картон, ламинированная, текстильная, ПВХ.
Обложка. Тип переплета
Обтянутый тканью, бумвинил, твердый целофанированный, интегральный, мягкий, картонный, пухлая обложка.
Дополнительная упаковка
Футляр, суперобложка.
Особенности оформления издания
Обрез окрашенный, тиснение, флокинг, лакировка, глитер, вырубка, ляссе.
Дополнительные элементы издания
Подвижные детали, панорамы, пазлы, наклейки, пластиковые/текстильные вставки, звуковой модуль, игрушка.
Бумага. Тип страниц
Бумага, пригодная для печатания, изготавливается из целлюлозы, иногда с примесью древесной массы.
Различные виды бумаги существенно различаются между собой по прочности, цвету, непрозрачности, мягкости, способности впитывать воду и принимать печатную краску. Применение бумаги различных типов зависит от назначения издания, в частности, на какой срок пользования оно рассчитано.
Мелованная бумага используется для печатания иллюстрированных изданий, в том числе, для многокрасочных детский изданий. Мелованная бумага бывает глянцевой и матовой.
На офсетной бумаге напечатана большая часть книжных изданий, в том числе учебники, художественная литература, словари, энциклопедии.
Так называемая газетная бумага используется для печатания брошюр и недолговечных "однодневных" изданий.
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Мелованная бумага
Мелованная бумага — бумага, состоящая из слоя бумаги-основы и нанесенного на него с одной или с обеих сторон покровного мелового слоя, придающего бумаге высокую гладкость и белизну. Мелованная бумага используется главным образом для печати многокрасочных иллюстрированных изданий и изоизданий высокого качества.
Каталог > Тип страниц: Мелованная бумага
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Офсетная бумага
Офсетная бумага — бумага, названная по способу печати. Офсетная бумага устойчива к воздействию увлажняющего раствора, который наносят на печатную форму в процессе печатания, чтобы на пробельные элементы не попала краска. Это качество ее достигается благодаря повышенной проклейке, которая в 5—6 раз превышает проклейку типографской бумаги.
Каталог > Тип страниц: Офсетная бумага
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Газетная бумага
Газетная бумага – низкосортная бумага, состоит в основном из механической древесной массы, подвержена быстрому старению.
Каталог > Тип страниц: Газетная бумага
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Картон
Картон – толстая твердая бумага особой выделки, используется для обложек и некоторых листовых изданий.
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Дизайнерская бумага
Дизайнерская бумага – высокосортная бумага с различными эффектами тиснения и покрытия. Используется для изготовления дорогих иллюстрированных изданий.
Каталог > Тип страниц: Дизайнерская бумага
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Рисовая бумага
Рисовая бумага — высокосортная, тонкая, рыхлая, с шероховатой фактурой бумага белого цвета. Используется для изготовления эксклюзивных дорогих книг, а также в качестве прокладных листов в иллюстрированных изданиях.
Каталог > Тип страниц: Рисовая бумага
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Ламинированная бумага
Ламинированная бумага – бумага, защищенная с двух сторон тонким слоем прозрачного пластика. Используется для защиты страниц от влаги и загрязнения.
Каталог > Тип страниц: Ламинированные
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Ткань
Текстильные изделия из гибких, мягких волокон, изготавливаемые обычно из пряжи. Книги, изготовленные из ткани, сочетают элементы книжного издания и игрушки. Предназначены для детей от года. Тканные книги можно стирать и чистить.
Каталог > Тип страниц: Ткань
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ПВХ
Полимер поливинилхлорид – один из наиболее распространённых пластиков; из него получают свыше 3000 видов материалов и изделий. Книги, изготовленные из ПВХ, предназначены для детей от года и могут быть использованы при купании.
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Внешнее оформление книги. Обложка. Тип переплета
Обложка — это бумажное покрытие книжного блока. Традиционным материалом обложки является плотная бумага. Однако часто бумага является только основой, которую покрывают более стойкими и прочными материалами. Таким материалом служит прозрачный полимер, который делает обложку не только более выносливой, но и красивой (бумвинил). Обычная бумажная обложка также может быть улучшена припрессовкой прозрачной синтетической пленкой или лакировкой (целлофанированная или лакированная). Дорогие подарочные издания часто обтягиваются тканью или бархатом.
7А – Твердый переплет. Обтянут тканью или кожей.
7Бц – Твердый переплет. Целлофанированная или лакированная. Бумвинил.
7Б – Твердый переплет. Плотная бумага или картон.
Интегральный – гибкая или псевдотвердая обложка. Интегральный переплет состоит из единого листа ламинированного картона с загнутыми и приклеенными кромками. Благодаря ламинату, такая обложка достаточно жесткая и прочная.
Пухлая обложка – это обложка состоящая из трех слоев: первый - стандартный картонный, второй – тонкий поролон, третий – обычный покровный материал обложки, например, пленка или ткань. Благодаря поролону, такая обложка выглядит пухлой на вид и мягкой на ощупь.
Обложка с клапанами – мягкая обложка с клапанами, загнутыми внутрь. Клапаны используются для размещения дополнительной информации о книге и авторах.
Обл – Мягкий переплет. Крепление скрепкой или клеем.
Карт – Картонная обложка, картонные страницы
Лист – Обозначение переплета для плакатов, календарей.
Дополнительная упаковка
К дополнительной упаковке книги можно отнести суперобложку и футляр.
Помимо защитной функции современные футляры и суперобложки играют важное художественное значение. Они могут быть украшены дополнительными элементами, например, в суперобложке может быть высечено "окно", а на футляре сделано тиснение.
Иногда в футляре выпускается несколько изданий. В этом случае он нужен для их совместного хранения.
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Футляр
Футляры изготавливаются из картона. Как правило, футляр закрывает издание с трех сторон, оставляя открытым корешок. Футляр выполняет защитную функцию, а также служит украшением книги.
Каталог > Упаковка: Футляр открытый
Каталог > Упаковка: Футляр закрытый
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Супер
Супер - суперобложка. Дополнительная бумажная съемная обложка, предохраняющая издание от загрязнения.
Каталог > Упаковка: Суперобложка
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ПакетТовар, собранный в пакет, запаянный в пленку или другую упаковку.
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БлистерТовар, имеющий упаковку с европодвесом.
Особенности оформления издания
Существует множество способов декоративного оформления книги. Некоторые технологии и материалы используются только при изготовлении дорогих эксклюзивных книг. Кожаный переплет, золотой обрез свидетельствуют о высоком классе издания. Другие – регулярно применяются в массовом производстве книг: тиснение, лакировка, частичное украшение обложки блестками или материалом.
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Обрез
Обрез – кромка книжного блока, которую с целью украшения, покрывают краской или металической (золотой или серебряной) пудрой. Обрез может быть золотым, серебряным или цветным.
Каталог > Оформление: Обрез золотой
Каталог > Оформление: Обрез серебряный
Каталог > Оформление: Обрез цветной
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Тиснение
Тиснение - рельефное изображение рисунка и/или шрифта на материале обложки (кожи, бархата, замши, картона) путем выдавливания. Тиснение может быть золотым, серебряным или цветным.
Каталог > Оформление: Тиснение золотом
Каталог > Оформление: Тиснение серебром
Каталог > Оформление: Тиснение цветное
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Флокинг
Флокинг (от англ. flocking - ворсопечать) - полное или частичное оформление обложки велюром или замшей.
Каталог > Оформление: Флокинг
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Лакировка
Частичная лакировка - частичное оформление обложки лаком.
Каталог > Оформление: Частичная лакировка
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Глиттер
Глиттер (блестки) - украшение обложки блестками.
Каталог > Оформление: Глитер
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Вырубка
Фигурная обложка и страницы издания. Вырубка делается путем разрыва замкнутого контура.
Каталог > Оформление: Вырубка
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Ляссе
Ляссе – ленточка-закладка, тесьма, шелковая или плетенная, прикрепленная к верхнему краю корешка книги.
Каталог > Оформление: Ляссе
Дополнительные элементы книги
Многие издания для детей отличаются оригинальным дизайном, необычной конструкцией и эффектными сочетаниями материалов.
Такие книги обладают свойствами книги и игры, выполняя задачи раннего развития и обучения. Дополнительными элементами в данном случае могут быть текстильные и пластиковые вставки, подвижные детали, панорамы, встроенные игрушки, пазлы, магниты, звуковые модули и так далее.
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Объемные панорамы
Книги с объемными конструкциями из картона в виде панорамы.
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Подвижные элементы
Книги со встроенными подвижными элементами из картона, пластика.
Каталог > Дополнительные элементы: Подвижные элементы
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Наклейки
Многоразовые или одноразовые наклейки, вложенные в книгу отдельным листом.
Каталог > Дополнительные элементы: Наклейки
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Магниты
Магниты используются в книгах в качестве крепления или игровых элементов.
Крепление – магнит расположен на обратной стороне обложки. Благодаря магниту, книга крепится к любой металлической поверхности.
Игровые элементы книги – фигурки на магните из пластика или картона. Как правило, для магнитов предусмотрена специальная емкость из пластика, прикрепленная к обложке.
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Пазлы
Пазлы и/или мозаики в составе книги. Для пазлов предусмотрено специальное поле, в котором закрепляется и хранится готовая картинка, собранная из элементов.
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Текстильные и пластиковые вставки
Декоративные или игровые элементы из пластика или ткани, являющиеся неотъемлемой частью издания.
Каталог > Дополнительные элементы: Вставки
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Звуковой модуль
Игровые элементы книги – игрушка-пищалка, электронное воспроизводящее устройство, диктофон.
Каталог > Дополнительные элементы: Звуковой модуль
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Игрушка
Книга со встроенной игрушкой, либо игрушка, приложенная к книге. В этом случае для книги и игрушки, как правило, предусмотрена специальная упаковка: коробка или сумочка.
Каталог > Дополнительные элементы: Игрушка
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