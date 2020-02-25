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Мэтт Риктел: Элегантная защита: новые знания об иммунной системе
An Elegant Defense. The Extraordinary New Science of the Immune System. A Tale in Four Lives
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Аннотация к книге "Элегантная защита: новые знания об иммунной системе"
Наша иммунная система защищает организм очень элегантно. Легион микроскопических пехотинцев - от Т-клеток до лимфоцитов, соединенных сетью почти мгновенной связи, - патрулирует наше тело. Увы, и настолько отлаженная система может дать сбой и начать бороться против нас. Но и враг хитер. Он постоянно совершенствуется, встраивается в наши клетки и заставляет их работать на себя.
Четыре жизни, четыре истории исцеления переплетаются с многовековым стремлением человека постичь тайны болезней, здоровья и иммунитета. Все это делает книгу настоящим научным детективом.
По-моему самая увлекательная из книг об иммунологии из тех, что мне встречались. Отлично, что это издательство взялось за научпоп по такой специализированной теме. Книга толстая, но в ней много всего интересного про сон, смех, трансплантацию, историю лечения болезней, ну и конечно, про саму иммунную систему. Оформление у книги очень чистое, бумага белая, шрифт крупный, обложка твердая - ничего лишнего. Приобретением довольна.
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